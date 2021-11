VRR plant Trennung von Abellio

Einige Fahrgäste sind enttäuscht vom drohenden Aus der Abellio-Bahnen. Sie galten bei ihnen als pünktlich, zuverlässig und waren damit auch beliebt. " Die Züge waren immer sauber und die Fahrten angenehm. Ich habe keine Lust mehr auf die alten, roten, doppelstöckigen Bahnen ", so ein Pendler. Viele befürchten Chaos während des Wechsels auf der Strecke zwischen Hamm und Aachen.

Mitarbeiter bitten um Hilfe

Was mit den über 1.000 Mitarbeitern passiert, ist bisher unklar. Da es auch in anderen Betrieben einen Lokführermangel gibt, könnte es sein, dass sie woanders unterkommen können. Der Betriebsrat hat jetzt einen Brief an die Landesregierung geschrieben und um eine Perspektive gebeten. Die Beschäftigeten seien mittlerweile am Ende ihrer Kräfte, weil sie seit Monaten in der Luft hängen.

Das gab es noch nie

Abbelio macht etwa ein Sechstel aller Verbindungen in NRW aus und ist damit das zweitgrößte Nahverkehrsanbieter. Sollte der Verwaltungsrat am Montag das Aus beschließen, wäre es das erste Mal seit zwei Jahrzehnten, dass ein Zugunternehmen in NRW den Markt verlassen muss.

Abellio hatte bis zuletzt gehofft

Bis zuletzt hatte das niederländische Unternehmen mit den Nahverkehrsverbünden unter anderem über Finanzspritzen und bessere Konditionen verhandelt. Am vergangenen Freitag hatte die Firma ein allerletztes Angebot gemacht - das wurde aber ausgeschlagen.