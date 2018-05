In den sozialen Medien verbreitet sich seit Mittwoch (23.05.2018) ein Video, das zeigt, wie ein Polizist nach dem Niederrheinpokalfinale am Pfingstmontag zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen eine Frau gewaltsam wegstösst. Die Frau geht zu Boden und wird später weggetragen.

Zuschauer filmt die Situation

Das Video hat nach eigenen Angaben ein Dokumentarfilmer aufgenommen. Er beschreibt den Polizeieinsatz als zu hart. Unter dem Video mehren sich inzwischen weitere kritische Stimmen. Ein Vater schreibt zum Beispiel, seine Tochter sei von einem Schlagstock am Auge verletzt worden.

Die Kriminalpolizei wertet das Filmmaterial nun aus und sucht Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg muss dann entscheiden, ob ein Verfahren gegen den Beamten eröffnet wird.

Fans können sich an RWE wenden

Die Fan- und Förderabteilung von Rot-Weiss Essen hat sich über ihre Facebookseite an die Fans gewandt: " Leider bestätigen die bisher bei uns eingegangenen Fragebögen ein sehr trauriges Bild, was die Durchführung und Organisation der Veranstaltung und insbesondere auch das Verhalten der Polizeikräfte beim Spiel am Montag angeht." Fans, die verletzt wurden, sollen sich dort oder beim Fanprojekt der AWO melden. Auf der Homepage heißt es weiter zum Einsatz von Reizgas, "ganze Familien wurden inklusive der verängstigten Kinder eingenebelt."

Bislang nur eine Strafanzeige

Bislang liegt der Polizei nach Angaben eines Sprechers nur eine Strafanzeige gegen einen Beamten vor. Eine Frau habe diese erstattet, weil sie durch Pfefferspray verletzt wurde. In ihrem Abschlussbericht hatte die Polizei noch davon gesprochen, dass das eigene Konzept aufgegangen sei.