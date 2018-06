Laut Vonovia werde der Vorfall aktuell intern geprüft. Bis die Prüfung abgeschlossen ist, müssten die betroffenen Mieter ihre Heizkostenabrechnungen nicht bezahlen. Ob die Bochumer Staatsanwaltschaft Ermittlungen in dem Fall aufnehmen wird, ist noch unklar.

NRW-Nebenkosten vergleichsweise hoch

In NRW sind die Mietkosten im bundesweiten Schnitt besonders hoch. Allein 2016 zogen die Kosten um über vier Prozent an. Das lag nicht nur an den Wohnungsunternehmen. Der Eigentümer-Verein "Haus & Grund Rheinland" macht dafür auch die Städte verantwortlich.

Unter anderem haben Bergisch Gladbach und Leverkusen die Grundsteuern erhöht. Siegburg und Overath sind landesweit Spitzenreiter bei den Grundsteuern. Außerdem gibt es deutliche Unterschiede bei kommunalen Gebühren, etwa für Straßenreinigung oder Müllbeseitigung.

Stand: 14.06.2018, 17:19