In Recklinghausen laufen gerade die letzten Vorbereitungen für die Ruhrfestspiele. Freitag (26.04.2919) hat der neue Intendant Olaf Kröck Details zum Eröffnungswochenende vorgestellt.

Intendant Olaf Kröck

Eröffnet wird das Theaterfestival traditionell am ersten Mai mit einem Kulturvolksfest. Auf den Bühnen des Festspielhauses und des Theaterzeltes gibt es ein Vorprogramm und im Park um das Festspielhaus wird Kleinkunst, Live-Musik, Essen und Trinken geboten. Mit dem Volksfest stimmen sich die Recklinghäuser auf das sechs Wochen lange Theaterfestival ein.

Eröffnungspremiere Anfang Mai

Richtig los geht es dann am kommenden Freitag (03.05.2019) mit der Eröffnungspremiere im Großen Haus. Zum ersten Mal in der 72-jährigen Geschichte der Ruhrfestspiele wird es kein Schauspiel sein, sondern ein Tanztheater.

Omar Rajehs "Beytna"

In der libanesischen Produktion „Beytna“ wird auf der Bühne nicht nur getanzt, sondern auch gekocht. Das Essen teilen sich hinterher die Tänzer mit dem Publikum. „Beytna“ ist nämlich das libanesische Wort für die Einladung zu jemandem nach Hause. Insofern passt es gut zur Eröffnungspremiere der Ruhrfestspiele.

