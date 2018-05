Vonovia, deutschlands größter Wohnungskonzern mit Sitz in Bochum, will die Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park abschließen. Das wurde bei der Aktionärsversammlung am Mittwoch (09.05.2018) in Bochum bekannt. Vonovia will mindestens 50 Prozent der Anteile kaufen. Die Übernahme soll bis Ende Juni abgeschlossen werden.

Dann kämen zu den aktuell über 350.000 noch einmal 14.000 Wohnungen aus Schweden hinzu. Vonovia hatte sich zuletzt verstärkt abseits des deutschen Markts nach Übernahmezielen umgesehen. Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer Partnerschaft in Frankreich, bietet Vonovia umgerechnet 900 Millionen Euro für Victoria Park.

Kritik der Mieterverbände

Neben den positiven Geschäftszahlen des vergangenen Jahres ging der Vorstandvorsitzende Rolf Buch aber auch auf die Kritik der Mieterverbände ein. Modernisierung und Instandsetzung würde man immer strikt klar trennen und keinen Mieter dadurch überdurchschnittlich belasten.