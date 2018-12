Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia will Modernisierungsinvestitionen drastisch kürzen. Dies kündigte der Chef des Bochumer Konzerns jetzt in einem Gespräch an, berichtete die Deutsche Presse Agentur am Donnerstag (06.12.2018).

Hintergrund sei eine " dramatisch zurückgegangene " gesellschaftliche Akzeptanz für die in der Regel mit Mietsteigerungen verbundenen energetischen Modernisierungen, sagte Vonovia-Chef Rolf Buch. Ab sofort sei eine Kürzung der energetischen Investitionen um rund 40 Prozent geplant.