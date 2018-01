Im Dortmunder Gefängnis ist es zur Zeit besonders eng. Ausgelegt ist die Justizvollzugsanstalt für 405 Gefangene, aktuell sind dort 430 Insassen untergebracht. Das sind die aktuellen Belegungszahlen des Justizministeriums, die dem WDR vorliegen. Auch in Hagen und Hamm gibt es mehr Insassen als Plätze. Das funktioniert nur, wenn alle näher zusammenrücken und viele Einzelzellen doppelt belegt werden.

Zusammenlegungen sorgen für Konflikte

Das sei nicht immer einfach, sagt der Dortmunder Anstaltsleiter Ralf Bothge. Viele Gefangene wollten lieber eine Zelle für sich. Denn das Zusammenleben auf so engem Raum birgt viele Konflikte. Oft beginnen die schon, weil die Zellennachbarn nicht die gleiche Sprache sprechen oder die Wünsche beim Fernsehprogramm auseinandergehen.

Hoher Renovierungsbedarf

Viele Gefängnisse platzen deshalb aus allen Nähten, weil sie marode sind und ständig Zellen renoviert werden müssen, die dann nicht belegt werden können. In Münster zum Beispiel mussten im Juli 2016 in kurzer Zeit 500 Häftlinge verlegt werden. Das denkmalgeschützte Gebäude drohte wegen statischer Probleme einzustürzen. Hier hat sich die Lage aber mittlerweile entspannt, weil Ausweichmöglichkeiten geschaffen wurden. Außerdem ist hier ein Neubau geplant.

Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen steigt offenbar

Zur Überbelegung soll auch beitragen, dass es offenbar immer mehr Menschen gibt, die ihre Geldstrafen nicht bezahlen können und deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

In Jugendgefängnissen stehen etliche Zellen leer

Während es in den Gefängnissen im Ruhrgebiet immer mal wieder eng wird, klagen andere Anstalten nicht. Besonders entspannt ist die Situation in den Jugendgefängnissen. Weil immer weniger junge Menschen eine Haftstrafe bekommen, stehen dort viele Zellen leer. So ist die Anstalt in Iserlohn nur zu 60 Prozent belegt. In Heinsberg und Hövelhof sind es gut 70 Prozent.