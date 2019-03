Gesamtschulen müssen Schüler ablehnen

Einen Platz an einer Gesamtschule in NRW zu bekommen ist teilweise gar nicht so leicht. Das merken aktuell viele Eltern, denn bereits seit Mitte Februar landen bei einigen Familien Absagen der Gesamtschulen im Briefkasten.

Zu wenig Plätze für alle Schüler

In vielen Städten melden sich deutlich mehr Kinder an einer Gesamtschule an, als es Plätze gibt. In Duisburg werden in diesem Jahr wohl 65 Schüler keinen Platz an einer Gesamtschule bekommen, in Gelsenkirchen sind es mindestens 230, in Münster sogar 281. Allerdings gibt es auch Städte, in denen nach dem Anmeldeverfahren sogar Gesamtschulplätze übrigbleiben, so zum Beispiel in Oberhausen.