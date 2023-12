Bauern protestieren in Voerde für Erhalt von Subventionen

Mehr als 100 Bauern aus dem Kreis Wesel haben sich am Mittwochabend getroffen. Demonstriert wird an einem Kreisverkehr – dazu gibt es eine Kundgebung und ein Mahnfeuer. Straßen sollen aber nicht blockiert werden. Es gehe jetzt darum, ins Gespräch zu kommen, so einer der Initiatoren.

Weitere Proteste angekündigt

Politiker von SPD , FDP und CDU haben sich angekündigt. Die Landwirte sehen durch die Streichung der Steuervorteile in Teilen ihre Existenz gefährdet und fordern eine Einigung bis Anfang Januar. Erst am Montag gabe es einen Trecker-Konvoi auf der A2 zwischen Rehren und Lauenau. Außerdem gab es am gleichen Tag eine Großdemonstration in Berlin, an der auch NRW -Landwirte teilgenommen haben. Weitere Proteste sind bereits angekündigt.

Staat will eine Milliarde Euro sparen

Hintergrund der geplanten Streichungen von Subventionen ist die Haushaltskrise der Bundesregierung. Der Staat will fast eine Milliarde Euro einsparen, indem er Subventionen beim Agrardiesel abschafft und die Steuerbefreiung für Fahrzeuge in der Landwirtschaft abschafft.