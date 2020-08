Bei dem Festival können Besucher an zwanzig verschiedenen Orten Virtual Reality-Brillen aufsetzen und in andere Welten eintauchen. Die Brillen warten in Ladenlokalen, Kneipen und Hinterhöfen auf die Besucher.

Das Festival startet zunächst am Donnerstagabend digital im Internet mit einem Live-Stream. Am Freitag und Samstag können sich die Besucher dann vor Ort in virtuelle Realitäten begeben.