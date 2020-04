14-Jähriger stirbt nach Messer-Angriff in Essen

In der Nacht zu Sonntag (19.04.2020) ist in Essen ein Streit zwischen einer Gruppe eskaliert. Bei der Auseinandersetzung soll ein 17-Jähriger einen 14-Jährigen mit einem Messer niedergestochen haben. Die eintreffenden Polizisten haben sofort mit der Reanimierung des Jungen begonnen.

Der 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist dort an den schweren Verletzungen gestorben. Der vermutlich alkoholisierte 17-jährige konnte in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Bei der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können.

Hintergründe der Tat noch unklar

Nach erstem Ermittlungsstand stach der 17-Jährige einmal mit einem Messer auf den 14-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberkörper. Die Hintergründe des Streits und der Tathergang sind noch unklar, auch in welchem Verhältnis die beiden Jugendlichen standen.

Laut Polizeisprecherin seien nicht alle Personen der Gruppe minderjährig gewesen. Auch sie wurden bereits am Sonntag vernommen. Ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird, steht noch nicht fest. An der Essener Bushaltestelle, an der die Tat geschah, wurden am Sonntag eine Kerze und Blumen aufgestellt.

Stand: 19.04.2020, 12:54