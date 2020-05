Viele Corona-Tote in Gladbeck

In Gladbeck ist die Zahl der Menschen, die an dem Coronavirus gestorben sind, ungewöhnlich hoch. Am Dienstag (05.05.2020) waren nach Angaben des Kreises in Gladbeck 179 Infizierte gemeldet, 17 von ihnen sind gestorben.

Der Kreis Recklinghausen will am Dienstagmittag eine Einschätzung geben und mögliche Gründe für die hohe Todeszahl nennen.

Corona-Todeszahlen in anderen Städten niedriger

"Nach den uns vorliegenden Daten ist kein Muster erkennbar, das diese Abweichung erklären könnte. Deshalb haben wir das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen gebeten, die Fälle zu analysieren und uns zu informieren" , hieß es vom Gladbecker Bürgermeister Ulrich Roland in einer Mitteilung. Die Opfer seien in verschiedenen Seniorenzentren, in Krankenhäusern und ihren eigenen Wohnungen gestorben.

Andere Städte im Kreis Recklinghausen melden deutlich weniger Todesfälle durch das Coronavirus, zum Beispiel Oer-Erkenschwick (158 Erkrankte, zwei Todesfälle) oder Dorsten (149 Erkrankte, vier Todesfälle).