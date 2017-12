Videoüberwachung: positive Bilanz in Duisburg

Am Pollmaneck in Duisburg Marxloh könnte man den Eindruck bekommen, man steht auf einer Einkaufsstraße irgendwo in Großbritannien. Das liegt aber nicht am Flair, sondern an den vielen Überwachungskameras. Auf der Insel gehören sie überall zum alltäglichen Bild.

Die Duisburger Polizei zeichnet mit den Kameras jetzt seit einem Jahr das Geschehen am " Kriminalitätsschwerpunkt " Pollmanneck auf. Sie will so Straftaten verhindern oder aufklären. Ihre Bilanz: Die Kameras haben den gewünschten Erfolg gebracht .

Aktion wird bis Ende Juli fortgesetzt

So sehen laut Polizei die ersten neun Monate der Videoüberwachung in Zahlen und Fakten aus: 84 Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Raub, Bedrohung oder Nötigung.