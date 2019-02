Kreis Recklinghausen: Videoüberwachung auf Schlachthöfen

Silke Krieg von den Grünen im Kreis Recklinghausen sagt mit Blick auf die Fälle in Niedersachsen: "Es hat sich gezeigt, dass das Kontrollsystem versagt hat und ganz viele Schlachthäuser auffällig wurden durch Tiermisshandlungen." Bei einer Videoüberwachung sieht sie den Vorteil, dass so sehr kurzfristig nachvollzogen werden kann, wie in einem Betrieb mit Tieren umgegangen wird.

Keine Anzeichen in Oer-Erkenschwick

Beim Groß-Schlachthof Westfleisch in Oer-Erkenschwick werden derzeit beispielsweise 50.000 Schweine pro Woche geschlachtet. Hier gibt es keine Anhaltspunkte für Missstände, dennoch wollen die Grünen mehr Transparenz. Auch das Landes-Umweltministerium setzt sich in einer Bundesrats-Initiative für Videokameras in Schlachthöfen ein.

Stand: 08.02.2019, 10:06