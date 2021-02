Videobeobachtung in Dortmunder Nordstadt kann starten

Die Polizei kann nun das Münsterstraßenviertel in der Dortmunder Nordstadt mit insgesamt 18 Kameras an acht Standorten beobachten. Sie erhofft sich dadurch mehr Sicherheit in diesem Bereich. Ein Anwohner hatte dagegen einen Eilantrag gestellt. Der wurde am Mittwoch (17.02.2021) abgelehnt.

Gericht bestätigt Kriminalitätsschwerpunkt

Mit der Videobeobachtung möchte die Polizei Dortmund den Kriminalitätsschwerpunkt auf dem etwa 300 Meter langen Teilstück der Münsterstraße auflösen. Denn dort habe man ungewöhnlich viele Straftaten in einem kleinen Bereich gezählt. " Unser Ziel ist es, die Anzahl der Straftaten in diesem Bereich, in dem auch Familien mit Kindern wohnen, deutlich zu verringern ", schreibt Polizeipräsident Gregor Lange.

Das Gericht hat in seinem Urteil die Einstufung als Kriminalitätsschwerpunkt bestätigt. Die Kameras sollen montags bis samstags zwischen 16 Uhr und Mitternacht im Einsatz sein.

Demos werden nicht gefilmt

Die Aufnahmen würden maximal 14 Tage gespeichert. Sollten Sequenzen für Ermittlungsverfahren relevant sein, können sie auch länger gesichert werden. Die Polizei verwendet die Videotechnik zudem bei Demonstrationen nicht.