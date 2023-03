Polizeikameras im Dortmunder Keuning-Park

Der Dietrich Keuning Park in der Dortmunder Nordstadt ist der Polizei seit Jahren als Treffpunkt für Drogendealer bekannt. Inzwischen sind aber auch die Zahl der Raubdelikte und der Fälle von Körperverletzung so stark gestiegen, dass die Polizei jetzt andere Lösungen sucht. Ab heute wird der Park videoüberwacht. Die Kriminalität, so die Hoffnung, soll dadurch deutlich zurückgehen.

Insgesamt Acht Kameras sollen den Menschen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und potenziellen Straftätern signalisieren, dass die Polizei sie im Blick hat. Erfahrungen mit solchen Kameras hat die Dortmunder Polizei schon gesammelt. An verschiedenen Orten in der Nordstadt hat sie die Videotechnik bereits für die Ermittlungsarbeit eingesetzt.

Polizei hat gute Erfahrungen mit Videokameras gemacht

Überall im Park wurden auch Hinweisschilder aufgehängt, die auf die Kameras aufmerksam machen sollen. Videobeobachtung sei nur ein Teil eines Gesamtkonzeptes, sagt Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange. Dazu gehöre auch, dass die Polizei Präsenz zeige und Ermittlungserfolge erziele. An den bisherigen Videoüberwachungsstandorten habe man gute Erfahrungen gemacht. So seien zum Beispiel an der Münsterstraße, wie auch an der Brückstraße die Straftaten zurückgegangen.

Polizeipräsident Gregor Lange: "Wir hatten kurzfristig eine Videobeobachtung an der Kampstraße, wo sich im letzten Jahr eine Situation verschärft hatte, insbesondere mit jugendlichen Tätergruppen, die bis ins Kindesalter hinein dort agiert haben und Menschen bedroht haben. Auch da war die Videobeobachtung als eine Komponente in einer Gesamtmaßnahme sehr wirksam und erfolgreich."

Polizei arbeitet mit Stadt und Keuning-Haus zusammen

Die Polizei sei seit geraumer Zeit mit anderen Stellen vernetzt, sagt Gregor Lange. Dazu gehören die Stadt und das Keuning-Haus. Auch bei der Stadtverwaltung macht man sich Sorgen wegen der Entwicklung im Keuning-Park. Sprecherin Katrin Pinetzki erzählt, wie die Stadt ihrerseits helfen will: "Der Keuning-Park wird täglich von hunderten Kindern und Jugendlichen frequentiert, die ins Keuning-Haus wollen, in die Skatehalle, in die Musikschule, oder die eine der Kitas besuchen, oder ins Nordbad gehen, und es ist der Stadt wirklich ein vorrangiges Anliegen, diesen Ort sicher und besuchsfreundlich zu gestalten. Wenn nötig. Mit Videoüberwachung. Parallel arbeiten wir aber daran, diesen Ort besucherfreundlich zu gestalten, es entsteht dort ein Freizeit- und Kulturpark."

Die Videoüberwachung soll bis Ende Juni gehen - dann will die Dortmunder Polizei Bilanz ziehen.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Lokalzeit aus Dortmund in Hörfunk und Fernsehen.