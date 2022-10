Dortmunder Polizei schickt gewaltbereite VfB-Fans nach Hause

Sie kamen bereits am Vormittag und waren einheitlich ganz in schwarz gekleidet. Etwa 350 Mitglieder der Stuttgarter Ultra-Szene hat die Polizei gezählt. Mitten in der südlichen Innenstadt hatten sie sich verabredet, entlang der Hohen Straße, über die sonst auch viele BVB-Fans zum Stadion gehen. Sie waren vermummt, traten aggressiv auf und blieben unkooperativ. Waffen hatten sie keine dabei, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Am Dortmunder Fanprojekt stießen sie dann auf BVB-Fans. Die Polizei schritt ein, bevor es zu Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Gruppen kommen konnte.

Fünf Stunden Personalien festgestellt

Ein Großaufgebot kesselte die Anhänger des VfB Stuttgart ein und kontrollierte fünf Stunden lang die Personalien der 350 Angereisten. Währenddessen lief das Spiel im Stadion. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden die Personen mit Platzverweisen belegt.

In ihren Bussen zurück geschickt

Am Ende leitete die Dortmunder Polizei die VfB-Stuttgart-Fans in ihren Bussen aus der Stadt. Sie fuhren direkt zurück nach Hause, ohne das Dortmunder Stadion von innen gesehen zu haben.

