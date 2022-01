Verzögerung bei A43-Schrankenaufbau in Herne

Laut Autobahn GmbH hat sich der Plan durch das schlechte Wetter geändert. Unter anderem habe es Probleme bei der Fahrbahnmarkierung gegeben. Deswegen gab es am Montag wieder Einschränkungen auf der Autobahn. Auch am Mittwoch ist auf der A43 am Kreuz Herne in Richtung Münster zwischen 9 und 15 Uhr nochmal nur eine Spur frei.

Schrankenanlage soll Anfang Februar in Betrieb gehen