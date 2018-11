Fahrverbot für Diesel auch in Essen und Gelsenkirchen

Zusätzlich beschloss das Verwaltungsgericht, das Essener Fahrverbot auch auf einen Abschnitt der A40 auszuweiten. Die die vielbefahrene Ruhrgebiets-Transversale verläuft mitten durch das Essener Stadtgebiet und ist eine der wichtigsten Verkehrsadern. Die Luftbelastung durch den Autobahnverkehr lasse sich vermutlich nur durch Einbeziehung dieser Strecke in die Umweltzone reduzieren, erklärte das Gericht..

Allerdings ist eine Berufung gegen die Entscheidung möglich - und wahrscheinlich. Auch gegen die Fahrverbotszonen in Bonn und Köln wurde von der Landesregierung Berufung eingelegt.

Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt

Das Urteil ist eine Reaktion auf eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Der Verein will durchsetzen, dass Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in die Luftreinhaltepläne der Städte aufgenommen werden. Nur so könne der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten werden.

Eine ähnliche Entscheidung verkündete das Verwaltungsgericht Köln am vergangenen Donnerstag (08.11.2018): Ab dem 1. April 2019 müssen Köln und Bonn Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge einführen. Auch in Aachen und Düsseldorf haben Gerichte entschieden, dass in den Städten Fahrverbote eingeführt werden sollen. Allerdings ist noch keiner dieser Beschlüsse rechtskräftig.