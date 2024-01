Tiere aus einer verwahrlosten Wohnung in Ennepetal gerettet

Die Tierschutzbeauftragten fanden zehn Hunde, darunter vier Husky-Welpen, einen Graupapagei, zwei Schlangen und mehrere Mäuse sowie acht Axolotl und weitere Vögel in einer stark verwahrlosten Wohnung. Die Besitzer in Ennepetal gaben an, dass ihnen mit den vielen Tieren alles über den Kopf gewachsen sei.

Der Wellensittich wurde mit vielen anderen Tieren aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet.

Die Kreisveterinärin beschreibt den Zustand in der Wohnung als kaum vorstellbar. Schon im Treppenhaus habe es gestunken, der Fußboden sei mit Kot beschmiert gewesen. Die Husky-Welpen hätten bis zum Bauch in Fäkalien in einem viel zu kleinen Gehege gestanden. Offensichtlich hätten die Hunde nie gelernt, ihr Geschäft außerhalb der Wohnung zu machen.

Die Hundewelpen sollten verkauft werden

Den Tieren geht es immerhin trotz der schwierigen Haltung einigermaßen gut, einige sind aber unterernährt. Die Hundewelpen sollten nach Aussage des Kreises offenbar verkauft werden.

Alle Tiere sind jetzt im Wittener Tierheim untergebracht und sollen möglichst schnell in gute Hände vermittelt werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis will darüberhinaus erreichen, dass die bisherigen Besitzer nie wieder Tiere halten dürfen.

Wir berichten über das Thema in der Lokalzeit aus Dortmund am 11.01.2024