Erste Konsequenzen bei Polizei im Fall Marvin

Nach der mutmaßlichen Ermittlungspanne im Fall des lange verschwundenen Jugendlichen Marvin im Ruhrgebiet hat die Duisburger Polizei erste Konsequenzen gezogen. Es seien disziplinarrechtliche Vorermittlungen eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag (27.12.2019). Nähere Angaben machte sie nicht.

Die Duisburger Polizei soll nach Ausstrahlung der ZDF -Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" Ende Juli 2019 einem Hinweis auf den Mann nicht nachgegangen sein, bei dem der Junge vergangene Woche im Schrank entdeckt worden war. " Bei dem Hinweis ging es darum, dass der jetzt 44-Jährige 2016 Kontakt mit dem Jungen hatte ", sagte die Sprecherin weiter.

Video starten, abbrechen mit Escape Fall Marvin K.: Hinweis auf Tatverdächtigen schon im Sommer. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 31.12.2019. WDR. Von Thomas Görger.

15-Jähriger war per Zufall im Schrank entdeckt worden

Der aus Duisburg stammende Junge war im Juni 2017 im Alter von 13 Jahren aus einer Wohngruppe in Oer-Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) verschwunden. Nach ihm wurde bundesweit gefahndet. Aus Zufall wurde der mittlerweile 15-Jährige vergangene Woche in der Wohnung des 44-Jährigen in Recklinghausen in einem Schrank entdeckt.

Der Mann kam wegen des Verdachts einer schwerwiegenden Sexualstraftat in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll sich mindestens zwei Jahre bei dem Mann aufgehalten haben.