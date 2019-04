Feuer in Hochhaus in Kamen gefährdet Menschen

In Kamen haben in der Nacht zum Sonntag (28.04.2019) im Hausflur eines Hochhauses Papier und vermutlich ein Kinderwagen gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Selbstentzündung sehr unwahrscheinlich

Im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses brannte Papier.

Im Eingangsbereich des Hauses brannten sechs Zeitungen "und andere Gegenstände", teilt die Polizei mit. Dass die sich selbst entzündet haben, erscheint höchst unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt deshalb wegen Brandstiftung.

In dem Haus sind aktuell rund 70 Menschen gemeldet. Weil die Feuerwehr sehr schnell dort war und löschen konnte, sind "nur" drei Bewohner mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, zwei von ihnen sind Kinder. Die Kamener Feuerwehr und Kollegen aus umliegenden Städten waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Da hatte der Rauch den Bewohnern schon den Fluchtweg abgeschnitten. Wenige Minuten später hätte das viel schlimmer ausgehen können.

Autos und Müllcontainer: Brandserie in Kamen

Immer wieder hatten in den vergangenen Monaten in Kamen Müllcontainer und Autos gebrannt. Mit der Brandstiftung im Hausflur und der konkreten Gefährdung von Menschen hat diese Brandserie nun eine neue, erschreckende Qualität bekommen.

Nur zehn Minuten nach dem Brand in dem Hochhaus stand ganz in der Nähe ein Papiercontainer in Flammen. Ob es einen Zusammenhang gibt, untersucht die Polizei jetzt.

Stand: 28.04.2019, 12:53