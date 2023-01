Verletzte am Neujahrstag durch Böller im Ruhrgebiet

Zwei gefundene Böller - zwei verletzte Jugendliche. Das ist die Neujahrs-Bilanz aus Herten. Am Neujahrsnachmittag haben zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche einen Böller in einem Mülleimer gefunden und gezündet. Der 17-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Nur etwa eine Stunde später gab es einen ähnlichen Vorfall. Ein 13-Jähriger hat einen Böller auf der Straße gefunden und angezündet. Auch er wurde dabei schwer an der Hand verletzt.

Der 13-Jährige wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, von dort ging es per Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik. Die Mutter des Kindes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

Mann aus Essen nach Raketenzündung in Lebensgefahr

Schon in der Silvesternacht gab es einen schweren Unfall mit Feuerwerk in Essen-Katernberg. Ein 40-jähriger Mann hatte mehrere Silvesterraketen gezündet. Sie sind in der Nähe explodiert, sagt die Polizei.

Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Seine 8-jährige Tochter wurde schwer verletzt. Beide wurden in eine Spezialklinik für Verbrennungen gebracht. Die Polizei geht von legalem Feuerwerk aus.