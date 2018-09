Eine unbekannte Person besprüht seit ein paar Wochen Kunstobjekte in Bochum mit goldener Farbe. Die "Tana Schanzara"-Bronzestatue am Schauspielhaus hat es zum Beispiel schon erwischt, genauso wie Brunnenfiguren in der Innenstadt und im Stadtpark. Es wurde aber auch ein Türstopper an einem Parkhaus vergoldet.

Polizei ist Täter auf der Spur

Die Polizei Bochum ermittelt wegen Sachbeschädigung. Fünf Taten hätte es bisher gegeben. Ein Graffiti-Experte der Bochumer Polizei soll bei der Aufklärung helfen.

Stadt ist nicht begeistert

Die Stadt Bochum hat die vergoldeten Objekte reinigen lassen. Der Ärger über den unbekannten Goldsprüher ist auf Seiten der Stadt groß. Man könne Kunst im öffentlichen Raum nicht einfach verändern, sagte ein Stadtsprecher dem WDR am Freitag (07.09.2018).

Stand: 07.09.2018, 12:54