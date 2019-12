Auf der Zeche Prosper-Haniel hat der Bergbaukonzern RAG am Montag (23.12.2019) mit der Verfüllung von zwei Schächten begonnen. Es handelt sich um die Anlagen Schacht 9 und 10 in Bottrop-Kirchhellen. Dazu wurden in den vergangenen Wochen große gelbe Sandhaufen neben den Fördertürmen aufgekippt.

Aus diesen fast 90.000 Tonnen Material entsteht in einer großen Mischanlage ein Spezialbeton, der nun in die Tiefe geleitet wird. Damit wird der Zugang in die Bergbauwelt unter Tage für immer verschlossen.