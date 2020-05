Verdacht auf sexuellen Übergriff in Bochumer Kita

In der Kita Hoffnungsbaum in Bochum gibt es den Verdacht auf "Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung". So steht es wörtlich in einer Pressemitteilung der evangelischen Kirche in Bochum am Freitag (29.05.2020). Die Polizei ermittelt. Bereits im Februar war die Kindertagesstätte in die Schlagzeilen geraten, weil eine Erzieherin einem Fünfjährigen eine Ohrfeige gegeben hatte.

Nicht gleiche Mitarbeiterin

In dem erneuten Fall handelt es sich aber nicht um die gleiche Mitarbeiterin, teilt der Kirchenkreis mit. Ob es sich in dem neuen Fall um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin handelt, wurde bislang nicht bekannt.