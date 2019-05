Wie der Verband berichtet, hat es in Wassenberg am Niederrhein vor mehreren Jahren Schäden durch ansteigendes Grubenwasser gegeben. Im Aachener Steinkohlerevier seien deshalb mehrere Häuser unbewohnbar. Entschädigungen wurden gezahlt.

RAG spricht von Ausnahmefall

Das Ruhrkohleunternehmen RAG glaubt dagegen nicht an solche Schäden im Ruhrgebiet. Der Fall am Niederrhein sei eine Ausnahme. Überall in der Welt würden Bergwerke stillgelegt. Von Schäden an Häusern durch Erdanhebungen sei nichts bekannt.

Stand: 29.05.2019, 09:51