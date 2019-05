Mit Lebensmittel beschmierte Klassenräume oder mit Graffiti besprühte Tafeln - an einer Essener Schule kein Einzelfall. Auch an einer Schule in Oberhausen werden Klassenräume verwüstet. Unbekannte Einbrecher haben dort Pulver aus Feuerlöschern verteilt. Der Unterricht musste deswegen am nächsten Tag ausfallen.

Videoüberwachung gegen Vandalismus

Laut Polizei haben Einbrüche und Vandalismus in Schulen zugenommen. In einzelnen Schulen im Ruhrgebiet kam es innerhalb weniger Wochen mehrfach zu solchen Straftaten. Die Spuren deuten häufig darauf hin, dass die unbekannten Täter Jugendliche sind.

Nach Einschätzungen von Kriminologen sind die Verwüstungen nicht unbedingt gegen die Schulen selbst gerichtet, sondern werden aus allgemeinem Frust begangen. Die Stadt Essen reagiert auf die Verwüstungen und versucht einzelne Schulhöfe jetzt mit Videoüberwachung besser zu schützen.