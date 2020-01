Voerder Zug-Attacke: Beschuldigter muss in Psychiatrie

Das Gericht wertet die Tat als Mord. Sechs Monate nach der tödlichen Zug-Attacke in Voerde hat das Duisburger Landgericht den Prozess gegen den 28-jährigen Täter am Dienstag (28.01.2020) abgeschlossen. Er muss für unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie.

Täter ohne jede Regung

Er sei sich sicher "dass der Beschuldigte ohne eine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt weitere vergleichbare Taten begehen würde" , so der Richter bei der Begründung. Der Täter nahm die Entscheidung regungslos zur Kenntnis.

Bundesweites Entsetzen

Der 28-jährige Mann hatte im Sommer 2019 am Bahnhof in Voerde am Niederrhein die Mutter einer damals 13-jährigen Tochter ohne Vorwarnung vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die 34-Jährige wurde von dem Zug erfasst und starb noch im Gleisbett. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen.

Beschuldigter: "Ich würde niemals Frauen schubsen"

Prozessstart in Duisburg nach Zug-Attacke von Voerde: Der Angeklagte sitzt rechts und verdeckt sein Gesicht

Im Prozess bestritt der Mann die Tat. " Ich würde niemals Frauen schubsen ", ließ der Angeklagte seine Verteidigerin vortragen. Weiter hieß es: " Ich kann mir nur vorstellen, dass ich mich bei ihr abgestützt habe ." An jenem Tag (20.07.2019) habe er sich schlecht gefühlt, ihm sei schwindelig gewesen.

Doch ein wichtiger Tatzeuge widersprach der Einlassung des Beschuldigten: " Ich habe genau gesehen wie er die Frau geschubst hat ", sagte er den Richtern. Der 32-jährige Zeuge hatte den Mann nach der Tat überwältigt und festgehalten.

Im Prozess machte der Zeuge auch deutlich, dass das Opfer keine Chance hatte, sich vor dem Angriff zu schützen. Zuvor sei ihm der 28-Jährige bereits negativ aufgefallen, weil er nervös mit einem Schraubenzieher in der Hand auf dem Bahnsteig umherlief.

Laut Gutachten gefährlich für Allgemeinheit

"Es bleibt eine verstörende Tat, die sich jeder normalpsychologischen Erklärung entzieht ", so der Richter bei der Beschlussverkündung am Dienstag (28.01.2020). Laut einem psychiatrischen Gutachter soll der 28-Jährige unter einer schweren seelischen Erkrankung leiden.

Er war bereits vor der Tat wegen Körperverletzung aufgefallen. Der Familienvater von neun Kindern galt auch in seinem Heimatort Hamminkeln als aggressiv und unberechenbar.