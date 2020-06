War es ein Unfall oder Absicht? Für den Richter am Amtsgericht Dortmund sprachen die Indizien gegen den Angeklagten. Er verurteilte den 45-Jährigen am Mittwoch (10.06.2020) zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Betrugs. Der Mann hatte seine Hand für rund sechs Millionen Euro bei mehreren Anbietern versichert.

Bei der Urteilsverkündung meinte der Richter zu dem angeklagten Berufsspieler: " Sie haben wohl schon öfter mit hohen Einsätzen gespielt. Ich befürchte, diesmal haben sie verloren".

Hand aufs Gleis gelegt

Dem 45-jährigen Angeklagten war im Oktober 2019 in Bönen-Nordbögge im Kreis Unna am Bahnhof die Hand von einem anfahrenden Zug abgetrennt worden. Der Richter war überzeugt: Der Angeklagte hatte seine Hand absichtlich so auf die Gleise gelegt, dass sie von einem abfahrenden Zug abgetrennt wurde. Um Geld von der Versichung zu kassieren.

Hier am Bahnsteig 2 hatte der Angeklagte die Hand aufs Gleis gelegt

Er hatte vorher gleich neun Unfallversicherungen abgeschlossen. Mit Renten und Auszahlungen hätte er möglicherweise mehr als sechs Millionen Euro bekommen.

Linke Hand musste amputiert werden

Nach dem Unfall hatte der Verletzte selbst den Rettungsdienst alarmiert, der ihn sofort in eine Klinik brachte. Dort mussten Ärzte die Hand bis zur Mitte des linken Unterarms amputieren.

Angeklagter sagt, es sei Unfall gewesen

Der Angeklagte ist bereits wegen Betrugs vorbestraft und stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung. Er blieb bei seiner Version: Er wollte die Gleise überqueren und sei dabei gestürzt. Seine Hand sei unter die Räder des anfahrenden Zuges geraten.

Vorbestraft wegen Vortäuschung beim Australienurlaub

Der Richter glaubte ihm nicht. Auch deswegen, weil der Angeklagte 2014 bereits in einem ähnlichen Fall einen Betrug versucht hatte. Damals hatte er vorgetäuscht, ein Krokodil habe ihm im Australienurlaub in die Hand gebissen - in Wirklichkeit hatte er die Verletzungen mit zwei Nagelbrettern verursacht. Damals konnte die Hand gerettet werden.

Stand: 10.06.2020, 16:09