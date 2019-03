Eine Räuberbande soll bei 15 Überfällen in NRW auf Geldtransporter fünf Millionen Euro erbeutet haben. Am Montag (11.3.2019) sollen am Hagener Landgericht die Urteile gesprochen werden. Ihnen wird schwerer bandenmäßiger Raub vorgeworfen sowie Verstoß gegen das Kriegswaffen-Kontrollgesetz.

Tatverdächtige gingen normalen Berufen nach

Die Geldräuber im Alter zwischen 31 und 60 Jahren gingen ganz normalen Berufen nach. Zwischendurch verabredeten sie sich zu den Überfällen. Dafür benutzten sie die Attrappe einer Panzerfaust und echte Sturmgewehre. Die Geldtransporter wurden mit Fahrzeugen vorne und hinten blockiert, manchmal auch gerammt. Dann schossen sie auf die Transporter und zwangen sie zum Anhalten.

Erster Überfall auf Geldtransporter schon 1997

Die Tatwaffen bei Überfällen auf Geldtransporter

Seit dem ersten Überfall 1997 schlug die Bande in unterschiedlicher Besetzung insgesamt 15 Mal zu. Sie sollen bis 2015 Raubüberfälle in Hagen, Langenfeld, Neuss, Düsseldorf, Werl, Wetter, Wülfrath, Velbert, Erkrath, Solingen, Euskirchen und Dortmund begangen haben. Ende September 2017 wurden die Männer bei der Planung ihrer letzten Tat in Duisburg von einem Polizei- SEK gefasst.

Hauptangeklagter belastet Bruder

Schon zu Prozessbeginn hatte ein 40-jähriger Angeklagter ausgepackt und seinen acht Jahre älteren Bruder schwer belastet. Er soll der Kopf der Bande sein und gilt als Hauptangeklagter. Für ihn hat die Staatsanwaltschaft 14 Jahre und neun Monate Haft unter anderem wegen versuchten Mordes gefordert.