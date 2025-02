Die Frauen hatten den Jungen in einer Mini-Kita mittags zum Schlafen gelegt. Es war der erste Tag, an dem er allein ohne die Mutter in der Einrichtung war, und auch das erste Mal, dass er über Mittag bleiben sollte. Eigentlich hielt der Junge schon länger keinen Mittagsschlaf mehr, das hätten die Tagesmütter wissen müssen, sagte die Richterin am Freitag.

Minutiös schilderte sie bei der Urteilsverkündung, wie es zum Tod des Jungen kam und wie die beiden Angeklagten daran beteiligt waren.

"Aufsichtspflicht grob verletzt"

Auch am 30. August 2021 war der Zweijährige mittags hellwach und lebendig. So lebendig, dass er aus dem Bett kletterte, aus der Kita weglief, über die Straße auf einen angrenzenden Spielplatz. Eine Nachbarin sah das Kind dort und brachte es zurück. Die Tagesmütter bemerkten von all dem nichts, betonte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

Danach legten sie den Jungen, der offensichtlich nicht schlafen wollte, in ein anderes Bett, ein vergittertes Etagenbett, das von allen Seiten geschlossen war. " Sie legten ihn extra nach unten, damit er nicht mehr weglaufen konnte ", so die Richterin.

Danach hätten sie eineinhalb Stunden lang nicht mehr nach dem Kind gesehen. Damit hätten sie ihre Aufsichtspflicht grob verletzt. " Es war vorhersehbar, dass ein so agiles Kind weiterhin versuchen würde, aus dem Bett zu kommen, und sich damit in Gefahr bringen würde. "

"Sie hätten das Kind im Blick haben müssen"

Und genau das geschah. Der Junge versuchte, aus dem Bett herauszukommen. Es gelang ihm, die mehr als 11 Kilogramm schwere Bodenplatte des oberen Bettes hochzudrücken, er steckte den Kopf durch den Spalt. Dann wurde sein Hals eingeklemmt und er erstickte qualvoll. Die Tagesmütter bekamen nichts davon mit. Erst als eine andere Mutter ihr Kind abholen wollte, fanden sie den toten Jungen.