Urteil im Prozess um brutalen Raubmord in Bochum

Weil sich die Täter aber noch gut zwei Stunden in der Wohnung des Paares aufhielten, um nach Wertgegenständen zu suchen, konnte die Frau des Verstorbenen zunächst keine Hilfe rufen. Erst als sie keine Geräusche mehr hörte, traute sie sich die Polizei zu alarmieren.

Gefesselt und den Kopf mehrfach mit Klebeband umwickelt - so fand die Polizei den Rentner tot in seiner Wohnung. Er war qualvoll erstickt. Bei den Ermittlungen sicherte die Polizei aber auch DNA -Spuren eines weiteren Verdächtigen. Er ist in Polen gefasst worden und sitzt dort derzeit wegen einer anderen Straftat in Haft.

Urteil gegen Fahrer des Fluchtwagens

Ein weiterer Mann wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er soll am Tattag den Fluchtwagen gefahren haben und während des Raubmordes vor dem Haus des Rentnerpaares gewartet haben. Ihm wurde schwerer Raub zur Last gelegt.

Stand: 09.04.2020, 15:46