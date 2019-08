Nach der Massenpanik in der Dortmunder Thier-Galerie im Dezember 2018 soll am Freitag (16.08.2019) ein erstes Urteil am Amtsgericht Wolfsburg fallen. Angeklagt sind ein 17-Jähriger YouTuber aus Wolfsburg und sein 18-jähriger Komplize. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft ihnen gefährliche Körperverletzung und Störung des öffentlichen Friedens vor.

Böllerwurf bei Video-Dreh führte zur Massenpanik

Die beiden jungen Männer sollen andere Jugendliche dazu angestiftet haben, einen Böller in dem Dortmunder Einkaufszentrum zu zünden. Ein Video der Aktion wollte der YouTuber auf seinem Kanal veröffentlichen. Laut Staatsanwaltschaft wurden 24 Menschen verletzt, als die Besucher panisch zu den Ausgängen liefen.

Geständnis am ersten Verhandlungstag

Beide Angeklagte hatten zu Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt. Weil die Angeklagten zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dem YouTuber drohen sieben Monate Jugendstrafe auf Bewährung.

Gegen die zehn Jugendlichen, die den Böller gezündet haben sollen, wurde ebenfalls Anklage erhoben. Der Prozess gegen sie wird aber frühestens Ende des Jahres beginnen.