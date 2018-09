Der Mann, der im April eine Duisburger Autobahnbrücke in Brand gesteckt hat, muss wegen Brandstiftung sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Duisburg am Montag (17.09.2018) entschieden. Die Richter begründeten ihr Urteil damit, dass der 29-jährige Duisburger schon mehrfach vorbestraft sei, unter anderem auch schon wegen Brandstiftung. Als Motiv für die Tat gab er "Frust und seine schlechte Lebenssituation" an.

13 geparkte Fahrzeuge brannten