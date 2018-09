Im Zweifel für die Angeklagte

So mussten die Richter davon ausgehen, dass theoritisch auch eine Infektion oder ein plötzlicher Kindstod als Todesursache in Frage käme. Ohne sicher festgestellte Todesursache kam für sie daher keine Verurteilung wegen Totschlags oder Körperverletzung mit Todesfolge in Frage.

Persönlichkeitsstörung bescheinigt

Die psychiatrische Gutachterin hatte der Angeklagten eine eingeschränkte Schuldfähigkeit und eine Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Sie leide an einer verzerrten Weltssicht. Trotzdem - so die Urteilsbegründung - habe sie sehr wohl einsehen können, dass Säuglinge nicht zwölf Stunden am Stück unversorgt bleiben können.