Dreifacher Mord: Familienvater zu lebenslanger Haft verurteilt

Für das Landgericht Bochum steht fest: Der 36-jährige Ugur S. hat im Mai 2023 seine Ex-Frau und seine beiden Töchter erstickt. Die Mädchen sind nur fünf und sieben Jahre alt geworden. Für den dreifachen Mord wurde der Familienvater am Donnerstag zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Dadurch wird eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Komplizierte Familienverhältnisse nach Scheidung

Die Beiden waren zum Zeitpunkt des Mordes bereits geschieden, lebten aber als Paar in komplizierten Verhältnissen. Ugur S. soll immer wieder fremdgegangen sein. Auch als er bereits in Herten lebte. Er war alleine nach Deutschland gekommen, weil er mit einer Firma in der Türkei gescheitert war. Hier erhoffte er sich bessere Chancen.

Seine Ex-Frau und die beiden Töchter sollten nachkommen - und das, obwohl er auch hier eine Frau gehabt haben soll, die er wegen einer Aufenthaltsgenehmigung heiraten wollte. Laut Urteil ist die Ex-Frau trotzdem mit den Kindern nach Deutschland gereist, um sich die Situation anzuschauen. Sie wollte sich selbst davon überzeugen, ob die Wohn- und Schulbedingungen gut gewesen wären.

Ex-Frau wollte zurück in die Türkei

Bei diesem Aufenthalt sei ihr jedoch bewusst geworden, dass sie die Beziehung endgültig beenden und zurück in die Türkei kehren wollte, heißt es im Urteil. Die Flüge waren bereits gebucht. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Ugur S. tötete seine Familie. Er war nicht bereit, seiner Ex-Frau und den Töchtern ein eigenes Leben zuzugestehen, so der Richter am Donnerstag.

Mehrere Hinweise deuten zudem darauf, dass Ugur S. sich nach seiner Tat selbst das Leben nehmen wollte. Die Polizei schnappte ihn jedoch, bevor er seine Pläne umsetzen konnte. Schon in der Vernehmung war der Familienvater geständig. Er räumte ein, dass er den dreifachen Mord an seiner Familie begangen hat.