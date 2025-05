Bauer aus Peru gegen RWE: Urteil in Klimaklage erwartet

Die so genannte Klimaklage ist auf der Zielgeraden. Der Prozess, bei dem ein peruanische Bauer den Essener Energiekonzern RWE verklagt hat, hat weltweit für Aufsehen gesorgt.

Bauer zur Urteilsverkündung nicht in Hamm

Am ersten Prozesstag im November 2015 vor dem Landgericht Essen hatte wohl keiner damit gerechnet, dass sich das Verfahren fast zehn Jahre hinziehen würde. Im Mittelpunkt der Klage steht Saúl Luciano Lluyia. Zum wohl letzten Prozesstag heute wird er nicht in Hamm erscheinen, er soll im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz zugeschaltet werden.

Sorgen wegen der Gletscherschmelze

Der Kleinbauer und Bergführer macht sich große Sorgen, dass sein Haus unterhalb des Palcacocha-Sees überflutet werden könnte. Es liegt auf 4.500 Metern Höhe, umgeben von den weiß leuchtenden Schnee- und Eisgipfeln der Anden, einer Gebirgskette.

Umgeben von den Anden: der Gletschersee Palcacocha in Peru

Lluyia befürchtet, dass das Schmelzen der Gletscher den See zum Überlaufen bringen könnte. Und genau an dieser Gletscherschmelze sei der Essener Energiekonzern mitverantwortlich und soll sich an Schmutzmaßnahmen finanziell beteiligen.

Wegweisende Wendung im Prozess

Das Landgericht Essen wies die Klage des Peruaners ab, daraufhin legte der Peruaner mit seinen Anwälten Berufung ein. Im Jahr 2017 nahm das Verfahren dann eine Wendung, die kaum ein Beobachter damals für möglich gehalten hatte.

Das OLG Hamm fasste als erstes deutsches Gericht einen Beschluss, indem es die Möglichkeit in Betracht zog, dass erstmals ein deutsches Unternehmen für die Folgen des Klimawandels in anderen Gegenden der Erde haften muss.

Gutachter reisten nach Peru

Daraufhin waren Gutachter mitsamt Richtern und Anwälten nach Peru gereist, um sich die Lage vor Ort genauer anzuschauen. Bei der mündlichen Verhandlung im März 2025 präsentierten die Sachverständigen dann ihr Ergebnis.