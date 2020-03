Haftstrafen nach E-Scooter Wurf auf A40

Zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren müssen ins Gefängnis. Die 3. Strafkammer des Landgerichts Bochum hat die jungen Männer wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu drei Jahren und sechs Monaten bzw. drei Jahren Haft verurteilt. In beiden Fällen wirft die Kammer ihnen Heimtücke und einen Tötungsvorsatz vor.

E-Scooter aus neun Metern Höhe auf A40 gekracht

Die Männer sollen den Elektroscooter am Abend des 23. September 2019 vor einer Tunneleinfahrt auf die Autobahn geworfen haben - aus neun Metern Höhe. Vier Autos waren dadurch in einen Unfall verwickelt worden. Zum Prozessauftakt sagte der ältere Angeklagte: " Der Kopf war einfach aus. Wir haben nicht nachgedacht" . Die Angeklagten hatten sich nachmittags getroffen und sich mit Kräuterlikör betrunken. Der 18-Jährige soll später fast drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Vor Gericht wollte er sich nicht mehr erinnern können. "Er hatte einen Filmriss ", so sein Verteidiger. Bestreiten wollte er die Tat aber nicht. " Er will dafür geradestehen, was er gemacht hat."

Autofahrer hatten keine Chance