Am Landgericht Bochum ist am Mittwoch (13.11.2019) das Urteil gegen eine 29-jährige Bochumerin gefallen, die in zahlreichen Fällen illegal Lippen und Nasen aufgespritzt hatte. Die hochschwangere Frau ist nun zu vier Jahren Haft verurteilt worden - wegen schwerer Körperverletzung und zudem wegen Steuerhinterziehung.

Zahlreiche Behandlungen ohne Zulassung

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Lara G. in einer Wohnung in Bochum und in Hotels in ganz Deutschland Lippen und Nasen mit Hyaluron aufgespritzt hatte, obwohl sie dazu gar keine Zulassung hatte. Bei einigen der Kunden kam es zu Entzündungen, starken Schmerzen und Knötchen in der Lippe.