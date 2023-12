Urteil im Duisburger Terrorprozess

Nach dem umfänglichen Geständnis, dass der Angeklagte Anfang November abgegeben hat, fällt das Urteil einen Monat früher als geplant. Maan D. soll im April in der Duisburger Altstadt einen Mann getötet und vier weitere mit einem Messer in einem Fitnessstudio verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Taten sollen terroristisch motviert gewesen sein

Eine Foto des Tatverdächtigen in Duisburg

Der 27-jährige Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass er sich dem IS zugehörig fühle und die Taten mit der Ideologie der Terrororganisation rechtfertige. Er habe so viele Ungläubige wie möglich töten und selbst als Märtyrer sterben wollen. Der Angeklagte war nach den Taten geflüchtet und wurde schließlich nach einer öffentlichen Fahndung mit Überwachungskamerafotos in seiner Wohnung festgenommen.

In Deutschland über das Internet radikalisiert

Nach eigener Aussage sei Maan D. zunächst nach Deutschland geflohen, um dem Militärdienst in Syrien zu entgehen. Hier habe er Sprachkurse besucht und verschiedene Jobs in der Lagerwirtschaft angenommen. Während der Corona-Pandemie habe er sich immer mehr zurückgezogen und über das Internet mit der IS -Ideologie auseinandergesetzt. Erst habe er beabsichtigt, sich dem bewaffneten Krieg in Syrien anzuschließen, in die Türkei oder nach Saudi-Arabien zu reisen. Seine Pläne seien an Geldmangel gescheitert.