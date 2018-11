Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes muss für drei Jahre ins Gefängnis, so das Urteil des Richters am Dortmunder Amtsgericht am Dienstagnachmittag (06.11.2018). Der Security-Mitarbeiter hatte im Mai 2017 den BVB -Fan Marc Sander angegriffen und lebensgefährlich verletzt.