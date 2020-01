Am ersten Januarwochenende (04. und 05.01.2020) gibt es in Gelsenkirchen eine besondere Tourismus-Aktion: Die Bewohner der Stadt können für zehn Euro pro Person und Stern in heimischen Hotels übernachten. Die Aktion unter dem Motto "Urlaub in der eigenen Stadt" wird seit 2014 von der Stadt und den Gelsenkirchener Hoteliers organisiert - in diesem Jahr findet sie erstmals auch im Winters statt.

Auch eine kostenlose Führung durch das Maschinenhaus der ehemaligen Zeche Consolidation ist dabei. Die gebürtige Gelsenkirchenerin Ilona Laskowski gönnt sich zwei Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel.

Mit dem Koffer in die eigene Stadt