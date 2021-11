Viele Zuwanderer aus Südosteuropa leben hier in sogenannten Schrottimmobilien. Der 18.000-Einwohner-Stadtteil am rechten Rheinufer hat zudem mit Kinderarmut, hoher Arbeitslosigkeit und steigender Kriminalität zu kämpfen.

Vor diesem Hintergrund klingen Pläne des Wirtschaftsbündnisses Initiativkreis Ruhr ambitioniert. Das Projekt „Urbane Zukunft Ruhr“ soll Hochfeld in den kommenden Jahren deutlich aufwerten.

Bildungs- und Sozialprojekte

Den Anfang wolle man mit Bildungs- und Sozialprojekten machen, so Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender beim Bochumer Wohnungsbaukonzern Vonovia: "Es geht in erster Linie um die Menschen, die hier und heute in Hochfeld leben." Sie seien der Mittelpunkt des Projektes. Nach und nach wolle man den sozial schwierigen Stadtteil so auch für Studierende und weitere "zuziehende Pioniere" attraktiv machen.

Gleichzeitig wolle man die Wohn- und Verkehrssituation, den Klimaschutz und die Digitalisierung im Stadtteil vorantreiben. Um die Vorhaben umsetzen zu können ist die Gründung einer Projektgesellschaft gemeinsam mit der Stadt Duisburg angedacht.

Oberbürgermeister: Stadt im Aufbruch

"Das neue Duisburg ist eine Stadt im Aufbruch, die wieder zu alter Blüte finden möchte" , so Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. Man werde in Hochfeld "eine neue Art von Wohnen, Leben, Arbeiten und Bildung mit Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger verbinden."

Hochfeld ist Schauplatz der IGA 2027

Der Initiativkreis Ruhr ist ein Verein, in dem sich 70 führende Wirtschaftsunternehmen der Region zusammengeschlossen haben. Das Projekt in Hochfeld – einer der Schauplätze der Internationalen Gartenausstellung 2027 - soll von Anfang an wissenschaftlich begleitet werden.

Die Akteure erhoffen sich so Erkenntnisse auch für andere Städte im Ruhrgebiet: "Im besten Fall wird das Quartier das ganze Ruhrgebiet bewegen" , so Vonovia-Chef Rolf Buch.

Stand: 15.11.2021, 12:57