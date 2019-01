Auto-Anschlag an Silvester: Ziele auch in Oberhausen

Der gezielte Angriff auf Ausländer mit einem Auto an Silvester im Ruhrgebiet hatte offenbar größere Ausmaße als angenommen. Der Anwalt des beschuldigten Fahrers sagte dem WDR am Mittwoch (23.01.2019), es hätten sich zahlreiche weitere Geschädigte gemeldet.

Keine weiteren Schwerverletzten

Der 50-jährige Fahrer soll demnach nicht nur an verschiedenen Stellen in Essen und Bottrop in Menschengruppen gefahren sein, sondern wohl auch in Oberhausen. Mehrere Zeugen haben sich laut den Ausführungen des Anwalts inzwischen bei den Ermittlern gemeldet. Schwer verletzt wurde dort allerdings niemand.