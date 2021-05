Unverpackt in jedem Supermarkt einkaufen

Drei Jahre sparen für den Prototyp

Von der Idee bis zum Bau des Prototypen vergehen über drei Jahre. Lilli Pazurek erzählt: " Wir mussten um jeden Euro kämpfen. Wir haben unter anderem Crowdfunding-Aktionen und einen Spendenmarathon gemacht ." Mit der Unterstützung vom Studentenverband kam so nach und nach etwas Geld zusammen.

Davon wurden auch 2000 waschbare Beutel aus PLA -Mesh hergestellt. Die Basis des reißfesten Stoffes besteht aus Pflanzenstärken und Zuckerrohr. Produziert werden sie von einer Behinderten-Werkstatt im Kreis Recklinghausen.

Der Prototyp des Unverpackt-Regals

Erstmalig getestet wurde das Gesamtkonzept auf dem Bochumer Markt. " Es kam gut an. Die Leute waren interessiert und wir fanden das toll, so ins Gespräch zu kommen ," erzählt die Studentin. Ein paar Euro sind dadurch auch in die Kasse geflossen. " Wir stecken aber alles wieder in das Projekt ." Geld für das Marketing hat die Gruppe bisher kaum ausgegeben. Die Follower in den sozialen Medien kamen von ganz alleine. Aktuell arbeiten die Studierenden an einer Vertriebsstruktur und wünschen sich dafür auch so ein organisches Wachstum: " Wir denken von Regal zu Regal ", sagt Lilli Pazurek.

Beutel im ersten Supermarkt erhältlich

Einen Meilenstein wurde gerade erreicht: Seit zwei Wochen hat ein Supermarkt in Düsseldorf die Beutel im Sortiment. Sie eignen sich auch für den Transport von losem Obst und Gemüse.

Möglicherweise müssen sich Lilli Pazurek und ihr Team sogar bald von ihrem liebevoll entwickelten ersten Regal trennen: Auch dafür steht schon der erste Kaufinteressent vor der Tür.

Stand: 27.05.2021, 17:20