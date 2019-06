Unternehmer engagieren sich für Umweltschutz

Nach Fridays for Future und Parents for Future haben sich jetzt auch regionale mittelständische Unternehmen im Ruhrgebiet und dem Rheinland der Vereinigung Entrepreneurs for Future angeschlossen. Unter anderem sollen Arbeitnehmer, die bereit sind auf ihr Auto für den Arbeitsweg zu verzichten, belohnt werden.

Mit E-Pedelec zur Arbeit

Ein Essener Solarbauer bietet seinen Mitarbeitern E-Pedelecs als Jobfahrrad an: "Wir haben einfach viel zu viele Autos auf der Straße. Also mach deinen Mitarbeitern doch mal ein Angebot. Es müssen doch nicht 20 Mitarbeiter morgens mit 20 Autos zur Firma kommen" , sagt Markus Borowski.

Laut Borokowski sollen die Mitarbeiter keinen finanziellen Nachteil haben. Sie erhalten 100 Prozent der Kosten für ein Jobticket und ein Jobfahrrad als Lohnerhöhung. Außerdem möchte er die Vier-Tage-Woche einführen, um Emissionen auf dem Arbeitsweg zu reduzieren. Darüber hinaus fordert der Unternehmer den früheren Kohleausstieg.