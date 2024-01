Abgesackte Häuser in Unna: Empörung bei Bürgerversammlung

Hohlräume durch Pumpen

Die Messpunkte an den zwei Häuser, die nicht mehr betreten werden dürfen, haben laut Gutachter folgendes ergeben: In ihrer Nähe seien Pumpensümpfe installiert worden. Eben diese Pumpen hätten Wasser mit Bodensedimenten aufgesogen. Sand und Kies seien dadurch weggepumpt worden. Dadurch seien Hohlräume entstanden, was zu der Gefährdung der Standsicherheit zweier Gebäude geführt habe.

Anwohner wollen sich wehren

Bürgerversammlung brachte keinen Klarheit

Stundenlang wird im Saal diskutiert. Dann kurz vor 23 Uhr ist die Bürgerversammlung zuende. Der Unmut ist mit Händen zu greifen. Der Eigentümer eines der einsturzgefährdeten Häuser kommt empört aus der Versammlung. Seine konkreten Fragen seien nicht beantwortet worden. Er könne seine Wut nur sehr schwer zügeln. Aus seiner Sicht kümmern sich die Gutachter viel zu wenig um die eigentliche Ursache.

Die Häuser entlang des Hortensienweges sind in den 1980ziger Jahren auf einem Feuchtgebiet gebaut worden. Da gab es mehrere Quellen. Unterirdische Bachläufe könnten durch den Starkregen an Sylvester reaktiviert worden sein. Die Gutachter haben auch das unter die Lupe genommen. Sie finden allerdings keinerlei Hinweis darauf. An wichtigen Mess-Punkten sei im Boden alles trocken gewesen.

Rechtsanwalt einschalten

Die Anwohner sehen äußerst skeptisch auf das zweite Gutachten. Als Reaktion auf die geologischen Untersuchungen, die aus ihrer Sicht nicht ausreichend sind, wollen sie jetzt eine Interessengemeinschaft gründen. Sie überlegen einen Rechtsanwalt einzuschalten und sie fordern weitergehende Analysen. Auch mit dem Ziel, die Häuser dauerhaft vor unterirdischen Wasserschäden zu schützen.