Wissenschaftler der Universität Duisburg Essen und der TU Dortmund wollen herausfinden, wie Geräusche in der Stadt die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Im Rahmen einer Pilotstudie werden dafür ab März in Bochum Geräusche aufgezeichnet und Anwohner befragt. Das wurde am Montag (25.02.2019) angekündigt.

Ob Bahn, Flugzeug oder Auto - der motorisierte Straßenverkehr gilt als Lärmquelle und ist erwiesenermaßen die Ursache für Krankheiten, wie ein erhöhtes Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko.