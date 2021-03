Für Selin Günaydin steht die Welt seit dem 24. Februar still – An diesem Tag hat sie ihren Cousin Melih verloren. Der Junge wartete mit seiner Mutter an einer Ampel. Die Ampel wurde für Fußgänger grün, der Junge lief los und wird von einem Auto erfasst. Am Steuer ein 84-jähriger Mann.

Melih war ein lebensfrohes Kind

"Melih war sehr freundlich, und sehr glücklich. Ein sehr lebensfrohes Kind.", sagt Selin. "Der Unfall hat dem ganzen Kindergarten und seinen ganzen Freunden einfach einen Teil aus deren Leben gerissen, dass Melih jetzt weg ist. Genauso wie er uns in der Familie jetzt fehlt."

Rettungswagen an der Unfallstelle

Hätte der Unfall verhindert werden können? Seit sie ihren kleinen Cousin verloren hat, beschäftigt Selin Günaydin diese Frage. Sie beschließt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und startet kurzerhand eine Online-Petition. Sie fordert eine Fahrtauglichkeitsprüfung für Senioren ab 65 Jahren.

Kein Einzelfall

Melihs Unfall ist kein Einzelfall. Nur wenige Tage später überfuhr ein 81-jähriger eine Radfahrerin und verletzte sie schwer. Während ältere Autofahrer in anderen europäischen Ländern längst regelmäßig auf ihre Fahrtüchtigkeit getestet werden, gibt es in Deutschland bisher keine solchen Regelungen.

Ralf Ziegler von der Polizei Dortmund weiß, wie oft tatsächlich Unfälle, verursacht von über 65-jährigen , hier bei uns vorkommen. "Also in den letzten fünf Jahren waren das immer 12 bis 13 Prozent, an denen Senioren beteiligt waren, d.h. das ist eher eine geringe Zahl. Was aber auffällig ist, dass wenn Senioren an Verkehrsunfällen beteiligt sind, sie dann zu fast 80% auch die Verursacher sind."

50.000 Unterschriften werden gebraucht